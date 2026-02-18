Quaresima e Ramadan insieme nel 2026 Zuppi | Incontro profondo tra i nostri cuori

Nel 2026, la Quaresima e il Ramadan si svolgeranno nello stesso periodo, un evento che ha portato l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi a parlare di un incontro tra i cuori delle due fedi. Per la prima volta, le date di queste due celebrazioni si sovrapporranno, creando un’occasione unica di confronto spirituale. Zuppi ha inviato un messaggio alle comunità cristiane e musulmane, sottolineando l’importanza di questo momento di vicinanza tra le religioni.

L’arcivescovo chiede di liberare la Chiesa da divisioni, pregiudizi e a "disarmare il linguaggio" nei messaggi all'arcidiocesi e ai musulmani Il 2026 fa coincidere il calendario liturgico cristiano con il mese sacro dell'Islam. L'arcivescovo Matteo Maria Zuppi ha così voluto inviare un messaggio a entrambe le comunità per l'inizio della Quaresima e del Ramadan. “L’epoca della forza irride il dialogo e l’umile lavoro per la pace e la riconciliazione”, scrive il Cardinale, esortando i fedeli a non abituarsi all'orrore. La Quaresima diventa quindi strumento per reagire: “Ci permette di cambiare, di sfuggire alla globalizzazione dell’impotenza per cui sembra non sia possibile fare nulla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Quaresima e Ramadan: "Disarmiamo le parole"L’arcivescovo Matteo Zuppi ha lanciato un appello durante il periodo tra Quaresima e Ramadan, chiedendo di mettere da parte le parole offensive e i pregiudizi.

Ramadan e Quaresima al via oggi, la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmaniOggi, il 18 febbraio, inizia una doppia stagione di preghiera che accomuna cristiani e musulmani, poiché si sovrappongono la Quaresima e il Ramadan.

