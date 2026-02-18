Quaresima e Ramadan insieme nel 2026 Zuppi | Incontro profondo tra i nostri cuori
Nel 2026, la Quaresima e il Ramadan si svolgeranno nello stesso periodo, un evento che ha portato l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi a parlare di un incontro tra i cuori delle due fedi. Per la prima volta, le date di queste due celebrazioni si sovrapporranno, creando un’occasione unica di confronto spirituale. Zuppi ha inviato un messaggio alle comunità cristiane e musulmane, sottolineando l’importanza di questo momento di vicinanza tra le religioni.
L’arcivescovo chiede di liberare la Chiesa da divisioni, pregiudizi e a "disarmare il linguaggio" nei messaggi all'arcidiocesi e ai musulmani Il 2026 fa coincidere il calendario liturgico cristiano con il mese sacro dell'Islam. L'arcivescovo Matteo Maria Zuppi ha così voluto inviare un messaggio a entrambe le comunità per l'inizio della Quaresima e del Ramadan. “L’epoca della forza irride il dialogo e l’umile lavoro per la pace e la riconciliazione”, scrive il Cardinale, esortando i fedeli a non abituarsi all'orrore. La Quaresima diventa quindi strumento per reagire: “Ci permette di cambiare, di sfuggire alla globalizzazione dell’impotenza per cui sembra non sia possibile fare nulla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Quaresima e Ramadan: "Disarmiamo le parole"L’arcivescovo Matteo Zuppi ha lanciato un appello durante il periodo tra Quaresima e Ramadan, chiedendo di mettere da parte le parole offensive e i pregiudizi.
Ramadan e Quaresima al via oggi, la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmaniOggi, il 18 febbraio, inizia una doppia stagione di preghiera che accomuna cristiani e musulmani, poiché si sovrappongono la Quaresima e il Ramadan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ASIA/FILIPPINE - Il Vescovo Bagaforo: Quaresima e Ramadan iniziano insieme, opportunità per costruire armonia tra cristiani e musulmani; Quest'anno iniziano in contemporanea la Quaresima per i fedeli cristiani e il Ramadan per i fedeli musulmani; FILLIPINE Mons. Bagaforo: 'Quaresima e Ramadan che coincidono è grazia: creati per vivere insieme'; Quaresima e Ramadan insieme nel 2026, Zuppi: Incontro profondo tra i nostri cuori.
Quaresima e Ramadan insieme nel 2026, Zuppi: Incontro profondo tra i nostri cuoriL’arcivescovo chiede di liberare la Chiesa da divisioni, pregiudizi e a disarmare il linguaggio nei messaggi all'arcidiocesi e ai musulmani ... bolognatoday.it
Ramadan e Quaresima al via oggi, la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmaniAl via oggi mercoledì 18 febbraio, con una rara coincidenza, due delle principali osservanze religiose cristiane e islamiche: Quaresima e Ramadan, l nono mese del calendario islamico. Una data che ... adnkronos.com
Ramadan e Quaresima al via oggi, la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmani x.com
Quest'anno iniziano in contemporanea la Quaresima per i fedeli cristiani e il Ramadan per i fedeli musulmani: due periodi diversi nell'origine ma accomunati da preghiera, digiuno e carità. Migliaia i fedeli coinvolti nel Varesotto facebook