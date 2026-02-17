Mercoledì delle Ceneri in cattedrale primo appuntamento di Quaresima e veglia delle Quarantore

Mercoledì 18 febbraio, l’Arcivescovo ha celebrato la Messa in cattedrale alle 18, dando inizio alla Quaresima e alla veglia delle Quarantore, dopo le funzioni delle 8 e delle 11. La decisione di tenere l’appuntamento principale in serata ha attirato molti fedeli, che hanno partecipato con entusiasmo alla cerimonia, portando candele accese e offerte.

Mercoledì 18 febbraio, alle 18, in duomo l'arcivescovo presiede la messa per l'inizio della Quaresima con l'imposizione delle ceneri. Adorazione continua da venerdì 20 a domenica 22 febbraio Mercoledì 18 febbraio, in cattedrale – oltre alle celebrazioni delle 8 e delle 11 – alle 18 l'Arcivescovo presiede la S. Messa per l'inizio della Quaresima con l'imposizione delle ceneri. Le Quarantore avranno inizio venerdì 20 con la S. Messa delle 18 e proseguiranno senza interruzione fino alla S. Messa delle ore 11 di domenica 22 febbraio. Chi lo desidera può segnare il proprio turno di adorazione in un'apposita tabella che troverà nella sacrestia della Cattedrale.