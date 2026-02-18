Quarantaquattro gatti alle Maioliche | una giornata piena di avventure e sorprese

Sabato 21 febbraio, alle Maioliche di Faenza, si svolge un evento dedicato ai 44 Gatti, che promette di coinvolgere grandi e piccoli con attività e sorprese. La giornata sarà ricca di momenti divertenti, tra giochi e incontri con i personaggi del famoso cartone animato. La partecipazione è aperta a tutti e l’atmosfera sarà animata da musica e colori vivaci. Un’occasione per vivere un’esperienza unica nel cuore della città.

Al centro commerciale Le Maioliche di Faenza continuano gli incontro "gattastici": sabato 21 febbraio tornano i 44 Gatti, pronti a vivere una giornata piena di avventure e sorprese. Lampo e Milady aspettano i fan per un meet & greet e una speciale area laboratori. L'appuntamento è dalle 10.30 alle 19.00 con tante attività in compagnia dei 44 gatti. Orari Meet & Greet: 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30. Compilare il form per ricevere il fantastico gatto di peluche.