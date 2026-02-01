Carlo Conti annuncia una serata cover ricca di sorprese per Sanremo 2026. In collegamento con il Tg1, il conduttore ha svelato la lista dei brani e dei duetti che saliranno sul palco dell’Ariston venerdì 27 febbraio. La serata si preannuncia piena di colpi di scena e novità.

Carlo Conti ROMA – “Sarà una serata cover piena di sorprese”, promette Carlo Conti in collegamento con il Tg1, dopo aver annunciato la lista completa dei brani e dei duetti protagonisti all’Ariston venerdì 27 febbraio. “E’ molto bello – spiega il direttore artistico – perché gli artisti hanno scelto duetti un po’ fuori dalla norma, compagni di viaggio un po’ fuori dai soliti schemi. Sarà una serata variegata, tutta da scoprire, ci emozionerà, ci farà ballare tanto e ci stupirà in qualche modo”. Sul palco anche il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko, “è la prima volta. Gli artisti sono andati a cercare qualcosa che uscisse dal consueto, per regalarci una serata di grande varietà e spettacolo”, aggiunge Conti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026, Conti: “Sarà una serata cover piena di sorprese”

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 13.

Carlo Conti ha svelato i primi dettagli sulle serate di Sanremo 2026.

