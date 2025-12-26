Una fine dell' anno ' gattastica' | alle Maioliche arriva Polpetta

Alle Maioliche si festeggia una fine dell’anno davvero "gattastica". Direttamente dai 44 Gatti, martedì 30 dicembre arriva Polpetta. Nel Candy village delle Maioliche il divertimento non finisce mai, con una una giornata speciale tra sorrisi, foto e tanta allegria.Durante l'evento sarà attivo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Una fine dell'anno 'gattastica': alle Maioliche arriva Polpetta.

