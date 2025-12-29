Scoprire il costo di acquistare una casa in Toscana richiede un’analisi delle variazioni provinciali. Il mercato immobiliare è in crescita, con Firenze che registra i prezzi più elevati, mentre altre città offrono prezzi più accessibili. In questo articolo, vengono presentati i dati aggiornati, provincia per provincia, per offrire una panoramica chiara e precisa sui costi medi di compravendita nella regione.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Quanto costa comprare casa in Toscana? Dipende. Un fiorentino, ad esempio, sa che dovrà spendere in media almeno 4500 euro al metro quadro, mentre ad Arezzo, la città più conveniente tra quelle capoluogo, i prezzi si attestano leggermente al di sotto dei 1700 euro. Più in generale, la fotografia contenuta nell’ultimo report dell’Ufficio Studi di idealista sul mercato immobiliare nel 2025 parla di un incremento generale del 2,7% rispetto all’anno precedente, con un prezzo medio regionale al metro quadro che si attesta a 2413 euro. L’analisi a livello provinciale evidenzia invece un andamento contrastato, con cinque province in aumento e cinque in calo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quanto costa comprare casa in Toscana? Mercato in crescita, i prezzi più alti a Firenze. I numeri provincia per provincia

Leggi anche: Dal centro alla provincia: quanto costa (e dove conviene) comprare o affittare casa

Leggi anche: Dal centro alla provincia: quanto costa (e dove conviene) comprare o affittare casa nel Ravennate

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quanto costa comprare una casa in Italia nel 2026: i prezzi.

Comprare casa in nuda proprietà? Come funziona, quanto costa e a chi conviene - L’acquisto di nuda proprietà sta crescendo, con vantaggi economici legati ai costi ridotti e al calcolo del valore in base all'età dell'usufruttuario. milanofinanza.it

"Giovanni: Lo sai che con 20 milioni si può comprare un bar in Costa Rica Sulla spiaggia. Sole, mare, un sacco di palme. Aldo: Tutto l'anno in costume. Giovanni: Tutto l'anno in costume. Nessuno che ti rompe le palle; che ti dice quello che devi fare. Certo, ci - facebook.com facebook