Vi porto con lo ' schiattamorto' al cimitero | ecco quanto costa davvero un funerale a Napoli
Andiamo al cimitero di Napoli, dove i costi di un funerale sono più alti di quanto si possa pensare. Un esperto locale spiega quanto bisogna spendere davvero, tra bare, servizi e pratiche burocratiche. La gente si trova a fare i conti con spese che spesso non immaginava, e molti si chiedono come affrontare questa spesa improvvisa. Intanto, tra le strade della città, si sente parlare anche di altre tragedie e del peso che questa realtà comporta per le famiglie.
“Ti è mai capitato di vedere una pummarola schiattata per terra? Io aggio pigliato pure la gente sfracellata a terra ché si era buttata dal decimo piano. I morti di camorra sono più semplici, stanno solo dint’ ‘a ‘na lava e sangue. Sono scoccianti perché devi aspettare che finiscono di lavorare.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Napoli Funerale
Sanremo 2026, biglietti fino a 875 euro a sera: ecco quanto costa davvero entrare all’Ariston
Sanremo 2026 segna una svolta con prezzi dei biglietti che arrivano fino a 875 euro a sera, dopo anni di tariffe invariabili.
HBO Max arriva in Italia: ecco quanto costa davvero (e cosa potrai vedere dal 13 gennaio)
Il recupero del cimitero monumentale di Napoli
Ultime notizie su Napoli Funerale
Argomenti discussi: Torna in scena il Teatro Patologico di D’Ambrosi: Vi porto nell’Inferno delle malattie mentali; Fronte del Porto. Sullo sciopero internazionale dei portuali del 6 febbraio; Niente supermercati né farmacia, nessuna via d’uscita. Vi porto nel borgo di Roma nord rimasto isolato dalla frana; Confermato lo sciopero internazionale dei portuali del 6 febbraio 2026.
Vi porto con lo 'schiattamorto' al cimitero: ecco quanto costa (davvero) un funerale a NapoliTutto quello che le pompe funebri non dicono: dalla sepoltura ai trucchi per ricavare spazi nei cimiteri, dalle carrozze con cavalli da tiro ai funerali per stranieri ... napolitoday.it
#NAPOLI, #ARRESTO - Dovrà rispondere anche di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.