Vi porto con lo ' schiattamorto' al cimitero | ecco quanto costa davvero un funerale a Napoli

Andiamo al cimitero di Napoli, dove i costi di un funerale sono più alti di quanto si possa pensare. Un esperto locale spiega quanto bisogna spendere davvero, tra bare, servizi e pratiche burocratiche. La gente si trova a fare i conti con spese che spesso non immaginava, e molti si chiedono come affrontare questa spesa improvvisa. Intanto, tra le strade della città, si sente parlare anche di altre tragedie e del peso che questa realtà comporta per le famiglie.

"Ti è mai capitato di vedere una pummarola schiattata per terra? Io aggio pigliato pure la gente sfracellata a terra ché si era buttata dal decimo piano. I morti di camorra sono più semplici, stanno solo dint' 'a 'na lava e sangue. Sono scoccianti perché devi aspettare che finiscono di lavorare.

