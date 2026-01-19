Napoli stipendi più bassi e aumenti record - cosa costa di più e quanto serve per vivere comodamente

Napoli e la sua area metropolitana presentano stipendi tra i più bassi d’Italia, circa il 75% rispetto al Centro-Nord. Nonostante gli aumenti record, il costo della vita e le esigenze quotidiane richiedono un’attenta valutazione delle spese per vivere in modo confortevole. In questa analisi, si approfondiscono i principali costi e le reali possibilità di una vita equilibrata nella regione.

I numeri parlano chiaro e dicono che Napoli, la sua area metropolitana e più in generale la Campania non sono aree “ricche”: da noi gli stipendi sono tra i più bassi d'Italia, assestandosi a circa il 75% pagato per lavori simili svolti però nel Centro-Nord. La media di uno stipendio da noi è infatti pari a poco meno di 18.150 euro annui. Tuttavia è proprio a Napoli e dintorni che i prezzi al consumo stanno vertiginosamente salendo verso l'alto. “Rincari record” per generi di prima necessità che costringono le famiglie a stringere ancora di più la cinghia, producendo ogni mese nuovi poveri.🔗 Leggi su Napolitoday.it

