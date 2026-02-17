Non chiamatelo Carnevale quando il costume diventa una seconda pelle | chi sono i cosplayer di Palermo e come vivono

Non un travestimento da sfilare, ma un'identità da costruire punto dopo punto, 365 giorni l'anno. Dossier ha cercato di capire cosa c'è dietro al fenomeno di chi decide di vestire i panni di qualcun altro senza rinunciare a essere se stesso. Abiti cuciti da autodidatti, terapia contro l'ansia e una community che cresce tra fiere e social network C’è un momento preciso in cui lo capisci. Non quando vedi una parrucca perfetta o un’armatura fatta a mano con una cura quasi maniacale, ma quando quella persona, davanti all’obiettivo di una fotocamera o nel mezzo di una fiera affollata, smette di “indossare” un personaggio e comincia a viverlo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Alessandra Amoroso si trasforma in un costume di Carnevale dopo che una bambina vestita da cantante è stata vista sfilare per le vie di Napoli.

Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì GrassoCarnevale 2026: quando inizia e quando finisce? Le date, in quanto festività mobile, cambiano ogni anno e c'è un'ulteriore differenza tra rito romano ... fanpage.it

Carnevale 2026, ecco le Regioni che (purtroppo) non fanno vacanzaCarnevale 2026 cade a metà febbraio, ma non ovunque è vacanza: ecco quali Regioni non prevedono lo stop scolastico, dove invece si chiude e come funziona l’autonomia delle scuole ... skuola.net

Visit Bolsena. . BOLSENA | CARNIVAL FEST @cristianmarchi ha alzato il volume, voi ci avete messo lo spettacolo. Non chiamatelo solo Carnevale #Bolsena #cristianmarchi #carnivalnight CRISTIAN MARCHI Genius Music & Events Pro Loco Bolsena P - facebook.com facebook