Quando inizia Sanremo 2026 | le date del Festival
Carlo Conti guida il Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 6 all’11 febbraio, dopo aver confermato la propria presenza nel cast di conduttori. La scelta delle date conferma che il festival si svolgerà in pieno inverno, come da tradizione, con la prima serata prevista per venerdì 6 febbraio. La manifestazione musicale si avvicina rapidamente, e i preparativi sono già in pieno svolgimento al Teatro Ariston di Sanremo.
Sanremo, 16 febbraio 2026 – È iniziato il countdown per il 76esimo Festival di Sanremo, che anche quest’anno sarà diretto e condotto da Carlo Conti. Una gara di canzoni ma anche uno show, che promette di tenere attaccati alla tv milioni di spettatori. Cantanti, ospiti, presentatori-spalla: quasi tutti gli ingredienti dello spettacolo sono stati rivelati. Non resta che attendere l’inizio della kermesse. Ecco le date e il programma delle serate. Cantanti di Sanremo intonano 'Azzurro' per Mattarella Quando e dove andrà in onda Sanremo. Il Festival di Sanremo 2026 partirà martedì 24 febbraio. Tutte le serate si svolgeranno, come tradizione, al Teatro Ariston e saranno trasmesse in diretta televisiva a partire dalle 21 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanremo 2026, quando inizia: le date salienti del 76° Festival
Sanremo 2026 si avvicina, portando con sé l’attesa del 76° Festival della canzone italiana.
Quando inizia Sanremo 2026: le date delle cinque serate del Festival
Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, condotto da Carlo Conti.
Sanremo 2026: ecco la lista dei Big
Argomenti discussi: Perché Sanremo inizia così tardi e qual è il programma delle cinque serate del Festival; Sanremo 2026, co-conduttrici, super ospiti, grandi nomi: tutto quello che c’è da sapere; Guida completa al Festival di Sanremo 2026: date e dove vederlo; Sanremo 2026, le canzoni in gara ai raggi X: significato, autori e i temi trattati dagli artisti.
Festival di Sanremo 2026, la guida: quando inizia, chi sono cantanti, conduttori e ospitiLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Sanremo 2026, la guida: quando inizia, chi sono cantanti, conduttori e ospiti ... tg24.sky.it
Sanremo 2026, quando inizia e quando finisce: tutte le dateE' (quasi) tutto pronto per una nuova edizione del Festival di Sanremo. Dal 24 al 28 febbraio prossimi il sipario dell'Ariston si aprirà per l'edizione 2026 del festival della canzone italiana. Cinque ... calciomercato.com
La super settimana delle fiction, prima dell’inizio di Sanremo 2026. La programmazione inizia dalla maratona di Cuori 3 (in onda domenica, lunedì e martedì) con il finale di stagione che sfiderà Colpa dei Sensi su Canale 5. Anche Anna Valle chiude con Un - facebook.com facebook