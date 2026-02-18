Qualcuno non era al suo funerale | il fratello di Franzoso contro Franzoni

Il fratello di Matteo Franzoso denuncia che qualcuno si spaccia per suo fratello al funerale, ma lui afferma di essere l’unico vero parente presente. Durante la cerimonia, il fratello ha osservato che una persona si presentava come fratello di Matteo, ma lui ha chiarito di essere l’unico. La confusione ha attirato l’attenzione di chi era presente, creando imbarazzo tra i familiari. La questione riguarda chi abbia realmente diritto di rappresentare la famiglia in un momento così delicato. La vicenda resta aperta e suscita domande sulla verità dei fatti.

“Qualcuno dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c’era”. A scrivere è Michele Franzoso, fratello di Matteo Franzoso, lo sciatore italiano morto a settembre in Cile. E il riferimento sembra essere Giovanni Franzoni, argento nella discesa a Milano-Cortina, amico e collega di Matteo Franzoso, che proprio allo sciatore morto nel 2025 ha dedicato numerosi suoi successi, tra cui le vittorie in SuperG a Wengen e la discesa di Kitzbuhel. Franzoni si è anche fatto un tatuaggio con il numero 28?51, l’ultimo intermedio di Franzoso prima del tragico incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

