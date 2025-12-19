Commovente Franzoni | dedica a Franzoso il suo primo podio in Coppa del Mondo nel Super-G della Val Gardena

Giovanni Franzoni ottiene uno straordinario terzo posto nel Super-G della Val Gardena, sulla mitica Saslong, conquistando il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo. Una gara e un gesto commovente, ovvero la dedica all’ex compagno di squadra e amico Matteo Franzoso, sciatore morto a 25 anni a settembre dopo una cadutadurante un allenamento in Cile. A vincere a sorpresa è stato il ceco Jan Zabystran, sceso col numero 29, davanti allo svizzero Marco Odermatt, che ieri ha vinto la discesa libera. A vestire il ruolo di protagonista è stato però Giovanni Franzoni, ventiquattrenne bresciano di Manerba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

