Commovente Franzoni | dedica a Franzoso il suo primo podio in Coppa del Mondo nel Super-G della Val Gardena
Giovanni Franzoni ottiene uno straordinario terzo posto nel Super-G della Val Gardena, sulla mitica Saslong, conquistando il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo. Una gara e un gesto commovente, ovvero la dedica all’ex compagno di squadra e amico Matteo Franzoso, sciatore morto a 25 anni a settembre dopo una cadutadurante un allenamento in Cile. A vincere a sorpresa è stato il ceco Jan Zabystran, sceso col numero 29, davanti allo svizzero Marco Odermatt, che ieri ha vinto la discesa libera. A vestire il ruolo di protagonista è stato però Giovanni Franzoni, ventiquattrenne bresciano di Manerba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Coppa del mondo di sci 2025, Franzoni 3° nel Super G in Val Gardena
Leggi anche: Coppa del Mondo, il SuperG della Val Gardena in diretta: Zabystran (n. 29) passa in testa su Odermatt e Franzoni
Franzoni da brividi: rivivi la dedica commovente per Franzoso; Franzoni cuore d'oro: Podio per Franzoso, nella vita bisogna crederci; Live Timing Super-G Maschile Val Gardena (ITA) Gioco dei podi; Franzoni è strepitoso! 3° in Super G sulla Saslong, rivivilo.
Commovente Franzoni: dedica a Franzoso il suo primo podio in Coppa del Mondo nel Super-G della Val Gardena - G della Val Gardena, sulla mitica Saslong, conquistando il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo. ilfattoquotidiano.it
Giovanni Franzoni, commossa dedica dopo un podio da sogno - G, il suo primo podio in carriera, dedicandolo alla memoria di Matteo Franzoso. msn.com
Franzoni 3° nel SuperG In Val Gardena: il primo podio in carriera è per Franzoso con una commovente dedica - Sulla Saslong il primo podio in carriera per il 24enne sciatore di Manerba del Garda che alza sguardo e dita al cielo per ricordare il compagno di nazionale morto quest'estate dopo una caduta in allen ... today.it
#SciAlpino Commovente Franzoni, la dedica del primo podio è per Matteo! Giovanni 3° in Gardena, folle hurrà di Zabystran #fisalpine #AlpineSkiing #19Dicembre #scialpinomaschile dlvr.it/TPvn00 x.com
STREPITOSO! Primo podio in Coppa del Mondo per Giovanni Franzoni nel superG in Val Gardena. #wearefisi - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.