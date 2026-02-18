Il fratello di Matteo Franzoso ha commentato duramente le polemiche sul funerale, accusando chi si spaccia come suo fratello di comportarsi in modo egoista.

Brescia, 18 febbraio 2026 – " Qualcuno dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c'era. É molto egoista e una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi é chi". L’attacco arriva all’improvviso, tramite un reel su Instagram. Michele Franzoso - fratello di Matteo, sciatore azzurro deceduto in un incidente sulle piste del Cile nel settembre 2025- si scaglia (apparentemente) contro Giovanni Franzoni, fresco di medaglia d’argento alle Olimpiadi Milano-Cortina nonché collega e grande amico di Franzoso. Silver medallist Italy's Giovanni Franzoni poses on the podium of the men's downhill alpine skiing event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 7, 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fratello di Franzoso attacca Franzoni: “Qualcuno non era al suo funerale, è molto egoista”

