Milano | sparatoria Rogoredo 4 poliziotti indagati per favoreggiamento 2

A Milano, il 26 gennaio, una sparatoria a Rogoredo ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro agenti di polizia per favoreggiamento. Questi agenti sono stati convocati nei prossimi giorni per essere ascoltati dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. La vicenda è legata all’omicidio di un giovane di 26 anni, avvenuto durante l’intervento delle forze dell’ordine, che ha portato all’apertura di un’inchiesta sulla condotta degli agenti coinvolti.

(Adnkronos) - I quattro agenti hanno ricevuto un invito a comparire e saranno interrogati, nei prossimi giorni, dal pubblico ministero Giovanni Tarzia che, subito dopo la sparatoria dello scorso 26 gennaio, ha indagato l'assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino per l'omicidio volontario del 26enne. La scelta della Procura, da quanto si apprende, è legata alle dichiarazioni di testimoni e alle immagini delle telecamere presenti nell'area di spaccio; chi indaga inoltre potrebbe aver trovato elementi che supportano un ritardo nei soccorsi. Da quanto inizialmente ricostruito, uno degli agenti indagati era a pochi passi di distanza dal collega che ha sparato a una distanza di circa 30 metri e che ha colpito alla testa, uccidendolo quasi sul colpo, il giovane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoIl 17 febbraio 2026, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, dopo la sparatoria a Rogoredo che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri.

Liu Wenham gravissimo dopo la sparatoria di Rogoredo a Milano, 4 poliziotti indagati per lesioni colposeLiu Wenham si trova in condizioni critiche dopo la sparatoria avvenuta a Rogoredo, a Milano.

Milano, spacciatore ucciso: poliziotto indagato per omicidio volontario - Ore 14 del 27/01/2026

