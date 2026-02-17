Rogoredo pusher ucciso | altri 4 poliziotti indagati favoreggiamento e omissione di soccorso

Abderrahim Mansouri è stato ucciso il 26 gennaio a Rogoredo, Milano, durante un controllo antidroga, e ora quattro poliziotti sono sotto indagine per favoreggiamento e omissione di soccorso. Gli agenti sono accusati di aver tentato di coprire le proprie responsabilità, anche nascondendo il fatto che l’uomo fosse stato ferito gravemente. La procura ha aperto un’indagine per chiarire cosa sia realmente successo in quei momenti.

Quattro poliziotti sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso dalla Procura di Milano nell'inchiesta sull'omicidio di Abderrahim Mansouri colpito da un proiettile durante un controllo antidroga nella zona di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso. Si tratta di quattro agenti che, la sera dello scorso 26 gennaio, erano in servizio con il collega che ha aperto il fuoco e ucciso Mansouri, colpi sparati per rispondere alla minaccia di una pistola, poi risultata finta, che lo spacciatore teneva in mano. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46275505 L'agente che ha sparato al pusher è indagato per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

