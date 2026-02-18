Pucci si prende il Tapiro d’Oro | Mia comicità è diventata di estrema destra

Andrea Pucci riceve il Tapiro d’Oro dopo aver criticato la comicità di destra, che ha scatenato una polemica. La vicenda nasce dalla sua interpretazione, giudicata controversa, di alcune battute che ha fatto sui social. La sua partecipazione al Festival di Sanremo era stata già annunciata, ma è stata cancellata a causa delle reazioni negative. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra i fan e i critici, che si chiedono se il suo stile abbia davvero preso una piega politica. Pucci si prepara a parlare in tv domani sera.

(Adnkronos) – Nella prossima puntata di 'Striscia la Notizia' – in onda domani, giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale 5 – Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro ad Andrea Pucci, protagonista suo malgrado di una polemica che lo ha di fatto costretto a rinunciare alla già annunciata ospitata al Festival di Sanremo. "La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire", il commento del comico milanese. E quando Staffelli gli chiede conto della fotografia con tanto di croce celtica al collo, Pucci nega e rilancia: "Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti", nonostante la foto sia online da tempo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La comicità può essere di destra o di sinistra? Sì, purché faccia sorridere anche l’altra parte. Andrea Pucci fa sorridere la mia indignazioneAndrea Pucci ha deciso di lasciare la serata di Sanremo come co-conduttore.

Caso Pucci, Carlo Conti: ‘Riempie i teatri, è diventato un affare di Stato’, e arriva il tapiro d’oroCarlo Conti si è espresso sulla vicenda Pucci durante una trasmissione su Rai Radio2.

