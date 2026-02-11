Caso Pucci Carlo Conti | ‘Riempie i teatri è diventato un affare di Stato’ e arriva il tapiro d’oro

Carlo Conti si è espresso sulla vicenda Pucci durante una trasmissione su Rai Radio2. Il conduttore ha commentato come il comico riempia i teatri e sia ormai diventato un vero e proprio affare di Stato. La polemica sulla sua rinuncia alla co-conduzione continua a tenere banco, con molti che la vedono come una questione più grande di una semplice scelta artistica. La vicenda si sta trasformando in un caso che coinvolge politica, società e il mondo dello spettacolo.

Caso Pucci, cosa ha detto Carlo Conti a Rai Radio2?. Il caso Pucci continua a dominare il dibattito mediatico attorno al Festival di Sanremo, trasformando una rinuncia alla co-conduzione in una questione quasi politica, sociale e televisiva. A rompere il silenzio è stato Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, intervenuto a La Pennicanza su Rai Radio2 in dialogo con Fiorello. Le sue parole sono nette, quasi chirurgiche: “Mi dispiace molto per Andrea, dal punto di vista umano e professionale. Ha preso una scelta personale. Un comico deve salire su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

