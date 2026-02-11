Caso Pucci Carlo Conti | ‘Riempie i teatri è diventato un affare di Stato’ e arriva il tapiro d’oro

Carlo Conti si è espresso sulla vicenda Pucci durante una trasmissione su Rai Radio2. Il conduttore ha commentato come il comico riempia i teatri e sia ormai diventato un vero e proprio affare di Stato. La polemica sulla sua rinuncia alla co-conduzione continua a tenere banco, con molti che la vedono come una questione più grande di una semplice scelta artistica. La vicenda si sta trasformando in un caso che coinvolge politica, società e il mondo dello spettacolo.

Caso Pucci, cosa ha detto Carlo Conti a Rai Radio2?. Il caso Pucci continua a dominare il dibattito mediatico attorno al Festival di Sanremo, trasformando una rinuncia alla co-conduzione in una questione quasi politica, sociale e televisiva. A rompere il silenzio è stato Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, intervenuto a La Pennicanza su Rai Radio2 in dialogo con Fiorello. Le sue parole sono nette, quasi chirurgiche: “Mi dispiace molto per Andrea, dal punto di vista umano e professionale. Ha preso una scelta personale. Un comico deve salire su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Carlo Conti commenta la scelta di Andrea Pucci come ospite di Sanremo 2026.

Carlo Conti si prende una pausa per parlare del caso Pucci, che sta facendo parlare molto in vista di Sanremo 2026.

