Striscia la Notizia 2026 in prima serata su Canale 5 | anticipazioni giovedì 22 gennaio Tapiro d’oro a Fiorello e Maria De Filippi Inviata

Il 22 gennaio arriva in prima serata su Canale 5 la nuova stagione di Striscia la Notizia 2026, intitolata “La voce della presenza”. Tra anticipazioni e novità, la puntata presenta anche il tradizionale Tapiro d’oro a Fiorello e Maria De Filippi. Un appuntamento che si inserisce nel palinsesto televisivo, offrendo un approfondimento sulle tematiche attuali e sulla presenza dei protagonisti dello spettacolo.

Tutto pronto lo sbarco in prima serata di Striscia la notizia 2026, che quest'anno ha come sottotitolo " La voce della presenza". Al timone in uno studio rinnovato, affiancati da ben sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, torna la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L'appuntamento con la prima puntata di Striscia la notizia è giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Cresce l'attesa per il primissimo Tapiro d'oro della stagione, che per l'occasione personalizzato con strass e papillon.

