Striscia la Notizia Andrea Pucci riceve il Tapiro d’Oro Frecciata velenosa a Fiorello

Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro d’Oro durante l’ultima puntata di Striscia la Notizia, innescando una frecciatina diretta a Fiorello. L’attore e comico ha commentato ironicamente la presenza di Fiorello a Sanremo, accusandolo di aver rubato la scena con il suo debutto. La polemica si è accesa dopo che Pucci ha sottolineato come alcuni artisti preferiscano partecipare al festival per visibilità, mentre altri restano a guardare da casa. La scena si accende con questa presa di posizione.

C'è chi a Sanremo ci va per cantare, chi per presentare e chi, invece, finisce per guardarlo dal divano di casa proprio quando sembrava tutto pronto per il grande debutto. È il caso di Andrea Pucci, il comico milanese che negli ultimi giorni è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico tanto da spingerlo a rinunciare all'ingaggio come co-conduttore, che Carlo Conti aveva già ufficializzato. Un "caso" che non poteva certo sfuggire ai radar di Striscia la Notizia. Nella puntata in onda giovedì 19 febbraio su Canale 5, vedremo l'immancabile Valerio Staffelli intercettare Andrea Baccan per consegnargli il Tapiro d'Oro, il premio più temuto e desiderato della TV. Tra i protagonisti della prossima puntata di Striscia la Notizia, che andrà in onda giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale5, ci sarà anche Andrea Pucci. Il comico milanese, infatti, è stato raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d'oro. Nella prossima puntata di Striscia la notizia, in onda giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro ad Andrea Pucci, protagonista suo malgrado di una polemica. Le ultime vicende che hanno coinvolto Andrea Pucci stanno creando molto clamore. A dire la sua, nelle ultime ore, durante un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera è stato anche Maurizio Ferrini. Il comico Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo dopo le polemiche.