Striscia la Notizia Andrea Pucci riceve il Tapiro d’Oro Frecciata velenosa a Fiorello

Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro d’Oro durante l’ultima puntata di Striscia la Notizia, innescando una frecciatina diretta a Fiorello. L’attore e comico ha commentato ironicamente la presenza di Fiorello a Sanremo, accusandolo di aver rubato la scena con il suo debutto. La polemica si è accesa dopo che Pucci ha sottolineato come alcuni artisti preferiscano partecipare al festival per visibilità, mentre altri restano a guardare da casa. La scena si accende con questa presa di posizione.

C’è chi a  Sanremo  ci va per cantare, chi per presentare e chi, invece, finisce per guardarlo dal divano di casa proprio quando sembrava tutto pronto per il grande debutto. È il caso di  Andrea Pucci, il comico milanese che negli ultimi giorni è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico tanto da spingerlo a rinunciare all’ingaggio come co-conduttore, che  Carlo Conti  aveva già ufficializzato. Un “caso” che non poteva certo sfuggire ai radar di  Striscia la Notizia. Nella puntata in onda giovedì 19 febbraio su Canale 5, vedremo l’immancabile  Valerio Staffelli  intercettare  Andrea Baccan  per consegnargli il  Tapiro d’Oro, il premio più temuto e desiderato della TV. 🔗 Leggi su Dilei.it

