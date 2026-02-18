Provinciali messe in sicurezza

La Regione ha destinato 500.000 euro alla Provincia di Lecco per mettere in sicurezza le strade provinciali, tra cui la Sp 54 che collega Monticello Brianza a Paderno d’Adda e la Sp 62 nella Valsassina. La decisione arriva dopo diversi incidenti verificatisi in queste tratte, che hanno evidenziato la necessità di interventi immediati. In particolare, sono previsti lavori di rifacimento del manto stradale e l’installazione di nuovi segnali di sicurezza lungo le arterie più critiche.

