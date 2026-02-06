La Pinacoteca riapre al pubblico dopo i lavori di bonifica e messa in sicurezza delle armi antiche. La collezione, donata dal Comune negli anni Ottanta, è stata sottoposta a controlli approfonditi per garantire la sicurezza dei visitatori. Ora il museo può tornare a mostrare le sue testimonianze storiche senza rischi.

Sono stati ultimati i lavori di bonifica e messa in sicurezza della collezione di armi antiche custodita in Pinacoteca sin dagli anni 1982–1983, quando fu donata al Comune dalla Deputazione di Storia Patria. Gli interventi realizzati hanno risposto pienamente alle prescrizioni richieste dalla Prefettura e dai Vigili del Fuoco; si è ora in attesa del completamento delle ultime procedure burocratiche delle autorità competenti. La riapertura al pubblico della Pinacoteca è prevista per il 14 febbraio e la visita includerà la straordinaria esposizione dell’ Annunciazione di Tiziano e del Ritratto di Balestriere di Lorenzo Lotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pinacoteca pronta a riaprire. Armi messe in sicurezza

A Ancona, la Pinacoteca si prepara a riaprire il 14 febbraio.

