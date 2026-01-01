Principio di incendio a Sollicciano 26 le persone messe in sicurezza
Alle 7:20 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti al carcere di Sollicciano per un principio di incendio in un padiglione. L’incidente ha richiesto l’evacuazione e la messa in sicurezza di 26 persone. Le operazioni di intervento sono ancora in corso per contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo dalle 7:20 di questa mattina, giovedì 1 gennaio, al carcere di Sollicciano in seguito a un principio di incendio all'interno di un padiglione che è stato invaso dai fumi della combustione. Sul posto tre squadre, un'autoscala, un'autobotte e un.
