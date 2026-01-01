Principio di incendio a Sollicciano 26 le persone messe in sicurezza

Alle 7:20 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti al carcere di Sollicciano per un principio di incendio in un padiglione. L’incidente ha richiesto l’evacuazione e la messa in sicurezza di 26 persone. Le operazioni di intervento sono ancora in corso per contenere i danni e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Firenze, principio di incendio nel carcere di Sollicciano: 26 persone evacuate - I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dalle 07:20 di stamani,1 gennaio, presso La Casa Circondariale di Sollicciano, in seguito ad un principio di incendio ... 055firenze.it

Firenze, incendio nel carcere di Sollicciano: 26 evacuati - Le fiamme alle 7 del mattino del primo gennaio: sono intervenute tre squadre, un’autoscala, un’autobotte e un carro aria ... corrierefiorentino.corriere.it

