Giubileo 2025 Monaco Avs | Occasione persa per l' Abruzzo il turismo religioso è una risorsa e ora serve una visione lunga fino al 2033

Al termine del Giubileo 2025, l'Abruzzo rischia di perdere un’opportunità importante per il turismo religioso, una risorsa ancora poco valorizzata. Secondo Alessio Monaco di Avs, è fondamentale pensare a una visione strategica a lungo termine, fino al 2033, per valorizzare il patrimonio spirituale e culturale della regione e promuovere uno sviluppo sostenibile nel settore turistico religioso.

Invita a pensare al turismo religioso come a una risorsa e parla di "occasione persa" per l'Abruzzo una volta finito il Giubileo il capogruppo di Avs in consiglio regionale, Alessio Monaco."Ieri, 6 gennaio 2026, in occasione della solennità dell'Epifania, Papa Leone XIV ha chiuso ufficialmente. Giubileo 2025, Monaco (Avs): "Occasione persa per l'Abruzzo, il turismo religioso è una risorsa e ora serve una visione lunga fino al 2033" - "Luoghi come il Volto Santo di Manoppello, il Miracolo Eucaristico di Lanciano, il Santuario di San Gabriele, la Basilica di Collemaggio all'Aquila e la vicinanza con San Giovanni Rotondo (meta di pel ...

