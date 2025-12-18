Protezione civile nuovo piano dopo i disastri

San Lazzaro di Savena approva il nuovo Piano comunale di Protezione civile, un aggiornamento fondamentale in risposta alle recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nel 2023 e 2024. Un passo importante per garantire una risposta più efficace e coordinata in caso di emergenza, salvaguardando la sicurezza dei cittadini e rafforzando la prevenzione locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, nuovo piano dopo i disastri Via libera a San Lazzaro di Savena del nuovo Piano comunale di Protezione civile, aggiornato dopo le alluvioni che hanno colpito il bolognese nel 2023 e nel 2024. Il piano, approvato dal Consiglio comunale lunedì scorso presenta "un quadro conoscitivo più aggiornato dei rischi – spiega il Comune – con cartografie riviste e integrate che tengono conto degli eventi recenti, in particolare per il rischio idraulico e idrogeologico, includendo anche il Rio Brolo alla Ponticella". Sono stati inoltre recepiti i dati delle stazioni idrometriche presenti sui torrenti Savena, Idice e Zena ed è stata aggiornata la Carta della pericolosità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Alluvione, la commissione speciale al Ravone: "Pronto nuovo piano per la Protezione Civile" Leggi anche: Alluvione, la commissione speciale al Ravone: "Pronto nuovo piano di Protezione Civile" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Manifestazione di interesse per il Piano di Emergenza di Protezione Civile; Protezione civile, nuovo piano dopo i disastri; Protezione civile, piano su misura. Sarà illustrato domani in consiglio; Protezione civile: l’assessora Laconi a Nuoro per presentare il Piano neve per i Comuni Montani. Protezione civile, nuovo piano dopo i disastri - Il documento aggiornato alla luce delle alluvioni del 2023 e 2024, rivista la cartografia dei rischi ... msn.com

