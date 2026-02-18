prosegue la cavalcata olimpica del team ue ma dobbiamo parlare della norvegia

La Norvegia ha vinto ancora una medaglia, dimostrando di essere una delle grandi protagoniste di questa Olimpiade. La squadra europea, invece, continua a ottenere successi, conquistando medaglie giorno dopo giorno senza più sorprendersi. I norvegesi, però, si distinguono per l’energia e la determinazione mostrata in ogni gara, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati.

Mentre la marcia trionfale dei colori blu con le dodici stelle non fa più notizia (per inciso anche ieri lo squadrone Ue conquista il primato del menù medaglie del giorno) è della Norvegia che davvero non si può non parlare. I nipoti di Ibsen sono fissi al secondo posto mondiale per medaglie d’oro da ben quattro edizioni dei Giochi invernali ( ça va sans dire, dietro all’Unione europea). Ne hanno prese più della Russia agli stessi Giochi di Sochi. Se volessimo spacchettare l’Europa in 27 nazioni, allora la Norvegia festeggerebbe il suo quarto primato mondiale in medaglie d’oro in quattro edizioni dei giochi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

