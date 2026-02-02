Teheran convoca ambasciatori Ue sul caso dei Pasdaran ma prosegue il negoziato con Trump

L’Iran ha convocato gli ambasciatori dell’Unione Europea per discutere del caso dei Pasdaran, ma allo stesso tempo continua il negoziato con l’amministrazione Trump. Tehran sembra voler mantenere aperto il dialogo con gli Stati Uniti, anche se le tensioni con Bruxelles aumentano. La situazione resta incerta e sul tavolo ci sono ancora diverse questioni da risolvere.

Teheran annuncia che nei prossimi giorni sarà definito un “quadro” per i negoziati con Washington. Intanto l’Iran convoca gli ambasciatori Ue dopo l’inserimento dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche Teheran afferma che nei prossimi giorni verrà finalizzato un "quadro" per i negoziati con gli Stati Uniti: lo fa sapere il governo iraniano. L’Iran ha dichiarato di aver convocato tutti gli ambasciatori dell’Unione Europea nella Repubblica Islamica per protestare contro la decisione di inserire il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, un’organizzazione paramilitare, nella lista dei gruppi terroristici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Teheran convoca ambasciatori Ue sul caso dei Pasdaran, ma prosegue il negoziato con Trump Approfondimenti su Teheran UE Iran, Tajani: “I Pasdaran siano inclusi nella lista Ue dei gruppi terroristici”. Teheran convoca l’ambasciatore italiano L’Italia ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di includere i Pasdaran nella lista Ue dei gruppi terroristici. Proteste e ancora sangue in Iran. Teheran convoca gli ambasciatori. La Casa Bianca: «Trump non ha paura di usare i militari» In Iran, le proteste proseguono nonostante le violenze del regime, con testimonianze di corpi ammassati negli ospedali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Teheran UE Argomenti discussi: Iran, le ultime notizie in diretta | Teheran: Nei prossimi giorni un quadro per i negoziati con gli Usa. E convoca gli ambasciatori dei Paesi Ue; I media su Kobane: raggiunto un accordo. In Israele reso il corpo dell'ultimo ostaggio. - L'Arabia Saudita non consentirà l'uso del suo territorio per attaccare l'Iran; Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono in Cisgiordania, Tajani convoca ambasciatore; L'Iran convoca l'ambasciatore italiano, 'irresponsabili dichiarazioni del ministro'. Iran convoca l’ambasciatrice italiana per le parole di Tajani: Dichiarazioni irresponsabiliTeheran richiama Paola Amadei: Dichiarazioni irresponsabili L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, al ministero degl ... infodifesa.it L'Iran convoca l'ambasciatrice italiana dopo la proposta di Tajani: Dichiarazioni irresponsabiliL'Iran ha ufficialmente convocato l’ambasciatrice italiana, Paola Amadei, in segno di protesta contro le recenti affermazioni del ministro Antonio Tajani. notizie.it ICE A ALLE OLIMPIADI: TEMPESTA IN UN BICCHIER D'ACQUA Ma qualcosa nel rapporto governo-Italiani si è rotto Crans. La Svizzera furiosa parla di ingerenze indebite - Pasdaran: Teheran convoca l'ambasciatore - A 105 anni le assegnano un pediatra yo x.com Tensione tra Teheran e Roma. L’Iran si prepara ai raid Usa Convocato l'ambasciatore dopo l'annuncio di Tajani... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.