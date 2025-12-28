Milan Allegri | Scudetto? Non dobbiamo assolutamente parlare dobbiamo solamente fare

Il Milan conquista la vetta della classifica grazie a una vittoria convincente contro il Verona, con un risultato di 3-0 a San Siro. Le parole di Allegri sottolineano l’importanza di mantenere la concentrazione e di concentrarsi sul campo, evitando discorsi sullo scudetto. La squadra dimostra determinazione e impegno, elementi fondamentali per proseguire nel cammino stagionale.

Il Milan sbanca a San Siro: 3-0 al Verona e primo posto in classifica. Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Telelombardia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Scudetto? Non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare” Leggi anche: Milan, parla Allegri: “Parlare di mercato adesso non serve a niente. Dobbiamo lavorare” Leggi anche: Milan-Roma, Allegri: “Dobbiamo fare ancora tanti punti” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Allegri dopo Milan-Lazio: Non ho offeso l'arbitro. Scudetto? Dobbiamo continuare a restare umili; Rabiot: Allegri ha cambiato il Milan. Scudetto difficile, ma non impossibile; Allegri analizza le difficoltà con le ‘piccole’ del Milan: “Il calcio non si spiega, si gioca”; Rabiot: Allegri ha cambiato il Milan, scudetto? Non è impossibile. Allegri a TL: "Scudetto? Noi non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare. Correre tanto e pensare poco" - Nel post partita della sfida mister Massimiliano Allegri ha parlato a TeleLombardia. milannews.it

Allegri lancia un messaggio: di cosa ha bisogno il Milan per lo Scudetto - Dopo la vittoria contro il Verona il Milan si trova in solitaria al primo posto: le dichiarazioni di Allegri ora accendono il sogno scudetto ... spaziomilan.it

Milan, Allegri: “Vogliamo giocare la Champions l’anno prossimo. La quota scudetto è tra 82 e 84 punti” - Dopo il pareggio nell’ultima di campionato contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli, Il Milan di Massimiliano Allegri ritrova la vittoria con un netto 3- gianlucadimarzio.com

Allegri a TL: Scudetto? Noi non dobbiamo assolutamente parlare, dobbiamo solamente fare

Così Massimiliano Allegri dopo la sfida tra Milan e Verona sulla visita dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli - facebook.com facebook

Milan-Verona, Allegri: "Nkunku si è sbloccato. Scudetto Obiettivo è tornare in Champions" #SkySport #Milan #Allegri #SerieA #Nkunku x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.