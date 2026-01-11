Bando borghi di mare fino a 100mila euro per sviluppo e riqualificazione

È stato pubblicato il bando borghi di mare 2026, promosso dal Dipartimento per le politiche del mare. Il bando offre contributi fino a 100.000 euro per progetti di sviluppo, riqualificazione e modernizzazione dei piccoli centri marinari e delle infrastrutture portuali minori. L'iniziativa mira a sostenere la valorizzazione e il miglioramento delle comunità costiere, favorendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle peculiarità locali.

È stato pubblicato il nuovo bando borghi di mare 2026, promosso dal Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, che mette a disposizione contributi fino a 100mila euro per progetti di sviluppo, riqualificazione e ammodernamento dei piccoli centri marinari e delle infrastrutture portuali minori. Le risorse disponibili. Il bando dispone di un plafond complessivo di 2,1 milioni di euro, destinato a finanziare progetti distribuiti lungo le coste italiane, con meno di 30mila abitanti. Sono ammesse iniziative che abbiano come obiettivo quello di valorizzare e sostenere le economie locali, migliorare la qualità urbana e infrastrutturale delle aree costiere e contrastare fenomeni strutturali come lo spopolamento e il degrado urbano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bando borghi di mare, fino a 100mila euro per sviluppo e riqualificazione Leggi anche: Scuole dei borghi: 1,3 milioni di euro per la riqualificazione delle aree esterne Leggi anche: Aperto il bando per le associazioni del territorio, 100mila euro per la cooperazione internazionale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Porticcioli e borghi marinari: un bando per progetti nei piccoli Comuni; Economia Blu: nuovo bando per i borghi di mare; Come contribuire al ripopolamento dei borghi italiani; Bando Economia Blu | fondi per porticcioli e borghi marinari 2026. Bando borghi di mare, fino a 100mila euro per sviluppo e riqualificazione - Disponibili 2,1 milioni per lo sviluppo dei borghi di mare sotto i 30mila abitanti. quifinanza.it

Porticcioli e borghi marinari: un bando per progetti nei piccoli Comuni - Il Dipartimento per le politiche del mare seleziona proposte per la riqualificazione di approdi e porticcioli in Comuni fino a 30. edilportale.com

Economia Blu: nuovo bando per i borghi di mare - Il bando che sostiene la riqualificazione dei piccoli borghi marini situati nei Comuni litoranei: contributi fino a 100mila euro. msn.com

Il bando che sostiene la riqualificazione dei piccoli borghi marini situati nei Comuni litoranei: contributi fino a 100mila euro. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.