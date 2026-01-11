Bando borghi di mare fino a 100mila euro per sviluppo e riqualificazione
È stato pubblicato il bando borghi di mare 2026, promosso dal Dipartimento per le politiche del mare. Il bando offre contributi fino a 100.000 euro per progetti di sviluppo, riqualificazione e modernizzazione dei piccoli centri marinari e delle infrastrutture portuali minori. L'iniziativa mira a sostenere la valorizzazione e il miglioramento delle comunità costiere, favorendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle peculiarità locali.
È stato pubblicato il nuovo bando borghi di mare 2026, promosso dal Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, che mette a disposizione contributi fino a 100mila euro per progetti di sviluppo, riqualificazione e ammodernamento dei piccoli centri marinari e delle infrastrutture portuali minori. Le risorse disponibili. Il bando dispone di un plafond complessivo di 2,1 milioni di euro, destinato a finanziare progetti distribuiti lungo le coste italiane, con meno di 30mila abitanti. Sono ammesse iniziative che abbiano come obiettivo quello di valorizzare e sostenere le economie locali, migliorare la qualità urbana e infrastrutturale delle aree costiere e contrastare fenomeni strutturali come lo spopolamento e il degrado urbano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
