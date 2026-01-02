Il confronto tra Celta Vigo e Valencia, valido per la diciottesima giornata della Liga, si terrà sabato. Analizzando le recenti prestazioni, il match si presenta equilibrato, con due vittorie casalinghe e altrettanti pareggi nelle ultime quattro sfide. Di seguito, le formazioni, il pronostico e le modalità per seguire l’incontro. Un’analisi obiettiva per chi cerca informazioni accurate sul confronto.

Celta Vigo-Valencia è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Anche se il Valencia ha vinto l’ultimo scontro diretto giocato – era quasi un anno fa, parliamo di febbraio – nelle quattro uscite precedenti erano venuti fuori due vittorie dei padroni di casa e altrettanti pareggi. Insomma, il Celta si è sempre dimostrato negli ultimi anni una squadra migliore. E anche la classifica attuale ci dice che le cose non sono cambiate nemmeno questa volta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La graduatoria del massimo campionato spagnolo ci parla, infatti, di una squadra, quella di casa, in lotta per un posto europeo per il prossimo anno, mentre il Valencia, che come al solito aveva iniziato bene, deve ancora lottare per la salvezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Celta Vigo-Valencia: la costante è assicurata

Leggi anche: Pronostico Celta Vigo-Barcellona: una vittoria sudata

Leggi anche: Osasuna–Celta Vigo: preview, chiavi tattiche e pronostico leggero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quote vincente Liga 2025/2026: pronostico e favoriti; Pronostico Celta Vigo-Valencia 3 Gennaio 2026: 18ª Giornata di Liga Spagnola; Pronostico Celta Vigo - Valencia: 3 Gennaio 2026 ??; Pronostico Celta Vigo vs Valencia – 3 Gennaio 2026.

Pronostico Celta Vigo vs Valencia – 3 Gennaio 2026 - Il confronto tra Celta Vigo e Valencia, in programma il 3 Gennaio 2026 alle 14:00 al Stadio Abanca- news-sports.it