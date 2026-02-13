Pronostico Espanyol-Celta Vigo | ritorno all’antica

Luca, allenatore dell’Espanyol, ha deciso di tornare al modulo classico 4-4-2 per la sfida contro il Celta Vigo di sabato, puntando su un sistema più solido e riconoscibile dopo alcune recenti prestazioni altalenanti.

Espanyol-Celta Vigo è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Momento delicato per queste due squadre nel massimo campionato spagnolo, nonostante sia Espanyol che Celta Vigo siano dentro, o vicine, alla zona Europa. Un solo punto di distacco in classifica a favore dei padroni di casa che, però, non vincono da cinque partite. Quattro invece le gare senza vittoria del Celta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di solito quando la situazione è questa viene fuori sempre il braccino corto. Viene la voglia di tornare a muovere la classifica e non rischiare di perdere ulteriormente anche se, un’affermazione, potrebbe cambiare il quadro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il confronto tra Celta Vigo e Valencia, valido per la diciottesima giornata della Liga, si terrà sabato.

