La partita tra Ferencvaros e Panathinaikos si disputa giovedì alle 21, valida per la settima giornata della fase a gironi di Europa League. Di seguito, trovi le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni sulla diretta tv. Un confronto importante per entrambe le squadre in questa fase della competizione.

Ferencvaros-Panathinaikos è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Imbattuto il Ferencvaros in questa Europa League. Anche se, nel corso della sessione invernale di mercato, ha perso uno dei suoi uomini migliori, Toth, accostato anche alla Lazio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un giocatore chiave nello scacchiere degli ungherese e contro un Panathinaikos in corsa per una posizione importante di classifica, tutto questo si potrebbe pagare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ferencvaros-Panathinaikos: alta tensione

Pronostico Ferencvarosi TC vs Panathinaikos – 22 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Ferencvarosi TC e Panathinaikos, in programma il 22 Gennaio 2026 alle 21:00 al Groupama Arena, promette intensità e valore ... news-sports.it

La #Lazio per #Toth ha fatto un'offerta di 10 milioni più bonus, trovando un accordo con l'entourage del centrocampista, ma non ha trovato intese con il #Ferencvaros che per il 2005 chiede una cifra di almeno 14-15 milioni più eventuali bonus. - facebook.com facebook