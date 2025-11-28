Palmeiras-Flamengo è la finale di Coppa Libertadores: dove vederla in tv e in streaming, formazioni e pronostico La partita più importante dell’anno. Un derby brasiliano sentitissimo. Una gara che va oltre ogni pronostico. Palmeiras-Flamengo è l’ultimo atto della Libertadores. E i biancoverdi sono arrivati in finale dopo una rimonta clamorosa nella semifinale che ha alzato il livello di autostima in maniera clamorosa. Un fattore che potrebbe fare la differenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le due squadre si giocano anche il campionato con il Flamengo ormai favorito perché a due giornate da termine ha cinque punti di vantaggio e, anche i numeri, sono a favore dei rossoneri che hanno il miglior attacco e la miglior difesa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Palmeiras-Flamengo: alta tensione, fioccano i cartellini