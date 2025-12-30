Pronostico Al-Ettifaq-Al Nassr | la striscia rimane aperta

L'incontro tra Al-Ettifaq e Al Nassr, valido per l’undicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre. Con dieci partite disputate e trenta punti accumulati, le formazioni si affrontano in un match che potrebbe proseguire la loro striscia positiva. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e informazioni su come seguire l’evento.

Al-Ettifaq-Al Nassr è una partita valida per l'undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Dieci partite giocate, trenta punti. En-plein. Trentatré gol fatti, miglior attacco, cinque subiti, miglior difesa. Ronaldo in forma straordinaria che ha una sola cosa nella sua testa: arrivare a mille gol in carriera. L'Al Nassr, insomma, è la squadra più in forma dell'intero campionato saudita ed è la squadra che vuole vincerle tutte, trascinata, appunto, da quel fenomeno portoghese.

