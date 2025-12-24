Pronostico Al Fateh-Al Ahli | il 2 non è in discussione

Al Fateh-Al Ahli è una partita valida per la decima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Le tre sconfitte di fila accumulate prima della sosta di questo campionato ha sicuramente messo in salita il cammino dell’Al Fateh padrone di casa che, infatti, si ritrova penultimo in classifica. Una situazione abbastanza complicata, visto che si riprende forse con uno degli impegni più difficili. L’Al Ahli è una squadra forte, dalla quale ci si aspettava sicuramente di più in questo avvio di stagione, ma che ha ancora il tempo per rientrare tra quelle che contano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

