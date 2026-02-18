Progetto ‘hub urbano’ Il Comune a caccia di fondi per aiutare il commercio

Il Comune di Forlì ha deciso di trasformare il centro storico in un ‘hub urbano’ per sostenere il commercio locale, cercando fondi regionali per finanziare il progetto. La città vuole riqualificare le strade principali e creare spazi più vivaci, attirando così più clienti e visitatori. A breve, il Comune presenterà un piano dettagliato per ottenere i finanziamenti necessari.

Il Comune di Forlì candida il centro storico a diventare ‘hub urbano’ e punta a intercettare risorse regionali per rafforzare la rete commerciale e rilanciare l’attrattività dell’area. L’iniziativa, avviata dagli assessorati al centro e alle attività produttive, nasce da un percorso condiviso con le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Il progetto si inserisce nel quadro della Legge Regionale numero 12 del 3 ottobre 2023 e prevede la candidatura del cuore commerciale cittadino a finanziamenti destinati alla rigenerazione urbana e al sostegno delle attività economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

