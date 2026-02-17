Hub urbano del commercio adesioni al via

Da ilrestodelcarlino.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di San Lazzaro ha aperto le adesioni per l’Hub urbano del commercio, con scadenza lunedì 16 marzo. I commercianti, gli artigiani e le imprese dei servizi locali possono ancora inviare il modulo di partecipazione e firmare l’accordo di collaborazione. Questa iniziativa mira a sostenere le attività commerciali del centro, creando nuove opportunità di vendita e promuovendo la collaborazione tra le imprese.

C’è tempo fino a lunedì 16 marzo per aderire all’ Hub urbano di San Lazzaro: commercianti, artigiani, imprese dei servizi del capoluogo possono inviare il modulo di adesione e sottoscrivere l’accordo di partenariato con il Comune, primo passo per entrare a far parte di un progetto che punta a rafforzare l’ economia di prossimità. Il progetto è stato presentato mercoledì 11 febbraio durante un incontro in Mediateca a cui hanno partecipato diversi operatori economici e i rappresentanti delle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti e Cna. In quell’occasione sono stati illustrati obiettivi e contenuti dell’Hub, strumento introdotto dalla legge regionale 122023 per coordinare le trasformazioni urbane, economiche e sociali del centro cittadino, migliorare l’accessibilità, valorizzare gli spazi pubblici e sostenere l’ innovazione delle imprese locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

hub urbano del commercio adesioni al via
© Ilrestodelcarlino.it - Hub urbano del commercio, adesioni al via

Santarcangelo lancia l’hub urbano: al via la campagna di adesioni

Mercoledì 4 febbraio, Santarcangelo ha aperto ufficialmente la campagna di adesioni per l’hub urbano.

Verso un Hub urbano, Gambettola punta a rafforzare il centro storico: al via studio e confronti

Population Growth and Urban Change in Polish Cities (1900–2024)

Video Population Growth and Urban Change in Polish Cities (1900–2024)
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hub urbano del commercio, adesioni al via; Commercio di prossimità. Nuovi hub urbani in arrivo: saranno al Navile e al Santo Stefano; Verso due nuovi Hub commerciali urbani; Commercio, parte il percorso per la realizzazione di due nuovi Hub urbani nelle aree Dagnini-Chiesa Nuova e Corticella.

hub urbano del commercioCommercio di prossimità. Nuovi hub urbani in arrivo: saranno al Navile e al Santo StefanoDopo il Mercato delle Erbe, il percorso prosegue con un unico obiettivo: Reperire i fondi regionali da investire e rilanciare così le attività commerciali che ne hanno bisogno. La presidente Mazzoni ... bolognatoday.it

hub urbano del commercioHub urbani e negozi di prossimità: ecco il bando da 14 milioniConfesercenti e Confcommercio accolgono con favore il nuovo bando regionale da 14 milioni di euro destinato agli hub urbani e di prossimità, un’iniziativa volta a sostenere il commercio locale e a con ... altarimini.it