Hub urbano del commercio adesioni al via
Il Comune di San Lazzaro ha aperto le adesioni per l’Hub urbano del commercio, con scadenza lunedì 16 marzo. I commercianti, gli artigiani e le imprese dei servizi locali possono ancora inviare il modulo di partecipazione e firmare l’accordo di collaborazione. Questa iniziativa mira a sostenere le attività commerciali del centro, creando nuove opportunità di vendita e promuovendo la collaborazione tra le imprese.
C’è tempo fino a lunedì 16 marzo per aderire all’ Hub urbano di San Lazzaro: commercianti, artigiani, imprese dei servizi del capoluogo possono inviare il modulo di adesione e sottoscrivere l’accordo di partenariato con il Comune, primo passo per entrare a far parte di un progetto che punta a rafforzare l’ economia di prossimità. Il progetto è stato presentato mercoledì 11 febbraio durante un incontro in Mediateca a cui hanno partecipato diversi operatori economici e i rappresentanti delle associazioni di categoria Ascom, Confesercenti e Cna. In quell’occasione sono stati illustrati obiettivi e contenuti dell’Hub, strumento introdotto dalla legge regionale 122023 per coordinare le trasformazioni urbane, economiche e sociali del centro cittadino, migliorare l’accessibilità, valorizzare gli spazi pubblici e sostenere l’ innovazione delle imprese locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Santarcangelo lancia l’hub urbano: al via la campagna di adesioni
Mercoledì 4 febbraio, Santarcangelo ha aperto ufficialmente la campagna di adesioni per l’hub urbano.
Verso un Hub urbano, Gambettola punta a rafforzare il centro storico: al via studio e confronti
