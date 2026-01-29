Professore di sostegno condannato per violenza sessuale su due studentesse disabili la lettera dei genitori | Lasciati soli dalla scuola

Una vicenda che ha sconvolto la comunità scolastica e le famiglie delle studentesse coinvolte. Un professore di sostegno è stato condannato per aver commesso violenza sessuale su due ragazze disabili. La scuola si è trovata improvvisamente al centro di una brutta storia, con i genitori che ora accusano l’istituto di averli lasciati soli di fronte a questa drammatica situazione. La notizia era già nota da un anno e mezzo, quando l’arresto dell’uomo aveva fatto scalpore, e ora si conosce anche la sentenza definitiva.

Parlano padre e madre di una delle ragazze abusate: "Continuiamo a credere nella scuola, ma condanniamo il comportamento dell'istituto di nostra figlia" Un anno e mezzo fa la notizia choc dell'arresto, in carcere, per presunti abusi sessuali commessi ai danni di due studentesse disabili. A risultare indagato, il professore di sostegno di un istituto scolastico superiore di Livorno che, a seguito di processo, è stato condannato in primo grado a oltre nove anni di reclusione, come riportato nei giorni scorsi da Il Tirreno, per violenza sessuale pluriaggravata e pornografia minorile. Una vicenda straziante per le vittime e le loro famiglie che, tuttavia, dovrebbe riguardare l'intera comunità.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Professore Sostegno Abusi sessuali su studentesse disabili di Livorno: professore condannato a 9 anni e mezzo. Sospeso dall’insegnamento Un insegnante di Livorno è stato condannato a nove anni e mezzo di reclusione per aver abusato sessualmente di due studentesse disabili. Violenza sessuale su 8 studentesse sotto i 14 anni in una scuola di Reggio Emilia, sospeso collaboratore Un collaboratore scolastico di una scuola media a Reggio Emilia è stato sospeso in seguito a accuse di violenza sessuale aggravata e continuata su otto studentesse sotto i 14 anni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Professore Sostegno Argomenti discussi: Prof condannato per abusi su studentesse disabili, la lettera dei genitori: Lasciati soli; Le motivazioni e gli snodi presenti in quella Sentenza del TAR sulle ore di sostegno; Livorno, abusi su alunne disabili: docente condannato; Ha violentato due studentesse disabili: prof condannato. Dovrà anche versare 80mila euro. Professore di sostegno di Livorno condannato per violenze sessuali a due alunne disabiiLIVORNO. Un anno e mezzo fa era stato arrestato dai carabinieri per abusi sessuali verso un’alunna minorenne e disabile della scuola, di cui era insegnante di sostegno. Poi, nel corso delle indagini, ... msn.com Abusi su due studentesse disabili: cosa ha fatto il prof di sostegnoScoperta terribile in una scuola: un professore di sostegno avrebbe abusato di due studentesse disabili con comportamenti illeciti. newsmondo.it Tommaso Redaelli, professore di sostegno per vocazione, è un vulcano di energia: quando non sta correndo per le strade e i monti del mondo, lo trovi a fare lunghe camminate sulle tracce dei sentieri più nascosti. Se c’è musica, lui è il primo a scatenarsi e la - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.