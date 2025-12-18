Violenza sessuale aggravata arrestato un 72enne sannita

I Carabinieri di Benevento hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di un uomo di 72 anni, destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Autorità Giudiziaria. L’intervento si inserisce nell’ambito di indagini relative a un grave episodio di violenza sessuale aggravata, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la giustizia e la sicurezza della comunità.

Nella giornata odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente nei confronti di un uomo di 72 anni di Benevento. Il provvedimento restrittivo trae origine da una condanna definitiva, a seguito della quale l'uomo dovrà espiare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, per il reato di violenza sessuale aggravata commessa in Benevento nel mese di ottobre 2020. L'arrestato al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale competente, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

