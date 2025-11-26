Ha fatto sesso con un' alunna di 16 anni in gita | il prof del liceo sposato e padre di famiglia è stato condannato
È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere, con il rito abbreviato. Questa la sentenza di primo grado, arrivata nelle scorse ore, nei confronti di un professore di 42 anni, avvocato ed ex insegnante di religione in un liceo di Brescia, sposato e padre di famiglia. L'uomo era. 🔗 Leggi su Today.it
