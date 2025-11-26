Ha fatto sesso con un' alunna di 16 anni in gita | il prof del liceo sposato e padre di famiglia è stato condannato

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di carcere, con il rito abbreviato. Questa la sentenza di primo grado, arrivata nelle scorse ore, nei confronti di un professore di 42 anni, avvocato ed ex insegnante di religione in un liceo di Brescia, sposato e padre di famiglia. L'uomo era. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ha Fatto Sesso Alunna