Trasportava nell' auto giocattoli contraffatti scatta maxi sequestro 2.500 pezzi in Abruzzo

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Compagnia della guardia di finanza di Sulmona, nell’ambito di attività d’istituto volte alla tutela della sicurezza dei prodotti e al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi falsi, hanno posto sotto sequestro più di 2.500 giocattoli e prodotti ritenuti non originali. Nel corso di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

trasportava nell auto giocattoli contraffatti scatta maxi sequestro 2500 pezzi in abruzzo

© Ilpescara.it - Trasportava nell'auto giocattoli contraffatti, scatta maxi sequestro (2.500 pezzi) in Abruzzo

News recenti che potrebbero piacerti

trasportava nell auto giocattoliTrasportava nell'auto giocattoli contraffatti, scatta maxi sequestro (2.500 pezzi) in Abruzzo - In particolare sono stati sottoposti a sequestro: 195 prodotti con marchio contraffatto Labubu, tra cui i ricercatissimi peluche da collezione diventati virali sui social media, 1. Come scrive ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Trasportava Nell Auto Giocattoli