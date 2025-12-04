Trasportava nell' auto giocattoli contraffatti scatta maxi sequestro 2.500 pezzi in Abruzzo
La Compagnia della guardia di finanza di Sulmona, nell’ambito di attività d’istituto volte alla tutela della sicurezza dei prodotti e al contrasto della contraffazione e dei segni distintivi falsi, hanno posto sotto sequestro più di 2.500 giocattoli e prodotti ritenuti non originali. Nel corso di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Trasportava nell'auto giocattoli contraffatti, scatta maxi sequestro (2.500 pezzi) in Abruzzo - In particolare sono stati sottoposti a sequestro: 195 prodotti con marchio contraffatto Labubu, tra cui i ricercatissimi peluche da collezione diventati virali sui social media, 1. Come scrive ilpescara.it