Social network vietati sotto i 16 anni | approvata risoluzione in Europa per tutelare i minori online e limitare pratiche che creano dipendenza
Il Parlamento europeo ha approvato il 26 novembre una risoluzione per fissare a 16 anni l'età minima di accesso ai social network nell'Unione Europea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
