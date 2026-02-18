Procedono spediti i lavori per il nuovo asilo

Dodici mesi fa, sono iniziati i lavori per il nuovo asilo nido comunale di Altopascio, e ora le operazioni avanzano rapidamente. Gli operai stanno completando le strutture e le finiture, mentre le squadre di costruzione lavorano a pieno ritmo per rispettare i tempi stabiliti. Le attività si concentrano principalmente sulla realizzazione delle aule e degli spazi esterni, che già mostrano i primi segni di avanzamento.

Esattamente dodici mesi fa partiva la cantierizzazione. Procedono i lavori all'asilo nido comunale di Altopascio. Il cronoprogramma dovrebbe essere rispettato. Un progetto strategico per un'opera che sorgerà in via San Francesco D'Assisi e accoglierà 42 bambini. Un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, reso possibile grazie ai finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, per un milione), dal Comune di Altopascio (per 500.000 euro) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (per altri 500.000 euro). "Bello vedere il nuovo nido comunale di Altopascio che prende forma giorno dopo giorno – ricorda il sindaco, Sara D'Ambrosio - bello immaginare che qui, presto, entreranno bambine e bambini, genitori, educatori, una comunità che si muove, che cresce che mette radici ad Altopascio.