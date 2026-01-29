Riqualificazione dell' ex Cava d’Agostino a Brignano Loffredo visita il cantiere | i lavori procedono spediti

Oggi l’assessore Dario Loffredo ha visitato il cantiere di riqualificazione dell’ex Cava d’Agostino a Brignano. I lavori continuano a ritmo sostenuto e tutto sembra procedere secondo i piani stabiliti. L’offerta di lavori pubblici si muove senza intoppi, con l’obiettivo di completare l’intervento nei tempi previsti.

Ha effettuato un sopralluogo a Brignano, ieri, l'assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Commercio, Dario Loffredo, per verificare lo stato dell'intervento che procede come da cronoprogramma. “L’area interessata è quella della ex Cava d’Agostino, uno spazio ricco di potenzialità, che.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Sono in corso i lavori di riqualificazione degli Ex Macelli, con particolare attenzione al secondo e al terzo lotto.

