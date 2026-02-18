Prima idoneità agonistica allo sci per atleta con defibrillatore | Gareggia e ha vinto anche molte gare

Un giovane atleta con un defibrillatore ha ottenuto la sua prima idoneità agonistica nello sci, grazie a un percorso di controlli e test specifici. La causa di questa raggiunta autorizzazione è la sua costanza negli allenamenti e la gestione accurata della condizione di salute. La sua storia ispira e dimostra che anche con dispositivi medici si può competere ad alto livello. L’atleta ha già partecipato a diverse gare e si prepara per le prossime competizioni sulla neve. La sua esperienza apre nuove possibilità per altri atleti con problematiche simili.

Mentre da giorni si festeggiano le medaglie italiane nelle discipline dello sci a Milano-Cortina, arriva una buona notizia per una giovane promessa. Per la prima volta in Italia è stata rilasciata l’idoneità allo sci alpino agonistico a un atleta portatore di defibrillatore. La certificazione è stato adottata a Padova e riguarda una promessa dello sci nazionale affetta da Sindrome di Brugada, una patologia cardiaca rara e potenzialmente letale. A seguire il caso è stata l’équipe dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, coordinata dal professor Domenico Corrado, direttore della UOC Cardiologia 1, insieme al professor Federico Migliore ( UOS Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione) e alla professoressa Cristina Basso, direttrice della UOC Patologia Cardiovascolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

