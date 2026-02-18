Un giovane sciatore veneziano di 17 anni, che ha subito un intervento al cuore, ha ripreso a sciare grazie a un defibrillatore sottocutaneo impiantato. La causa è il suo problema cardiaco, che poteva mettere a rischio la vita durante lo sport. Dopo l’operazione eseguita a Padova dal Prof., ora può tornare in pista, diventando il primo atleta in Italia autorizzato a praticare sport ad alto livello con questa tecnologia. La sua riabilitazione rappresenta un passo importante per gli sportivi con patologie cardiache.

Una giornata storica, celebrata a Padova. E il primo a sorridere sarà proprio lo sfortunato calciatore Edoardo Bove che nei giorni scorsi è tornato in campo, ma con la maglia del Watford, in Inghilterra, in Championship. Il centrocampista, che subì un arresto cardiaco, nella partita contro l’Inter del dicembre 2024 quando giocava con la Fiorentina, dopo un lungo percorso ha potuto riprendere a giocare col defibrillatore, ma non può farlo in Italia. Da oggi una speranza c’è, soprattutto per tanti giovani. Perché è stata ufficializzata l’idoneità concessa a un giovane sciatore veneziano diciassettenne (per questo motivo non si pubblicano le generalità), molto promettente che fa tutte le specialità in pista e che potrà riprendere a coltivare sogni ambizioni grazie a un defibrillatore sottocutaneo e a un continuo monitoraggio con l’ospedale padovano che lo tiene sotto controllo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciatore con defibrillatore sottocutaneo torna a fare sport: è il primo atleta autorizzato in Italia

