La campionessa ceca Ester Ledecká, nota per aver vinto l’oro olimpico sia nello sci che nello snowboard, si racconta senza filtri. Ricorda il momento difficile della scelta tra le due discipline, quando ha dovuto decidere se continuare a dedicarsi allo snowboard o passare allo sci. “Ho pianto, è stato difficile”, dice, spiegando come abbia affrontato quel periodo cruciale. Intanto, si scopre anche più divertente: se le mettete in mano una stecca da biliardo, può diventare una star del snooker in pochi mesi.

Se le mettete in mano una stecca da biliardo, probabilmente nel giro di pochi mesi la vedreste in tv partecipare a una finale di snooker. Perché lei è così, leggere per credere: il 18 gennaio, a Tarvisio, si mette ai piedi un paio di sci lunghi, e quando al parterre del super-g di Coppa del mondo stanno quasi per festeggiare, ecco che taglia il traguardo. Terza. Sei giorni dopo è a Simonhohe, in Austria, si corre lo slalom gigante parallelo, sempre di Coppa del mondo. E che problema c’è? Infila ai piedi la tavola e mette tutte in riga. Prima. La campionessa che ha stregato il mondo. È Ester Ledecká, ceca, classe ’95, unica atleta della storia dei Giochi olimpici invernali ad aver vinto l’oro in due discipline diverse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La super atleta che ha vinto l'oro olimpico nello sci e nello snowboard. Ester Ledecká: "Milano-Cortina? Ho pianto, ho dovuto scegliere"

Sky Sport si prepara a vivere l'atmosfera delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con la serie Super Atleti.

Giovanni Franzoni si mette in mostra sulla Stelvio, correndo bene nella prova di allenamento di sci alpino.

