Prima afroamericana a ricevere il Nobel per la letteratura la scrittrice nata a Lorain in Ohio il 18 febbraio 1931 indaga l’identità della sua gente

Toni Morrison, la prima scrittrice afroamericana a ricevere il Nobel per la letteratura nel 1993, si impegna a esplorare le radici e l’identità della sua comunità. Nata a Lorain, in Ohio, il 18 febbraio 1931, Morrison ha sempre voluto raccontare le storie di un popolo spesso ignorato. La sua vita si intreccia con le sue opere, che spesso rivelano le sfide e le speranze delle persone di colore negli Stati Uniti.