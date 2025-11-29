Robbie Williams accompagna sul red carpet la figlia Teddy 13 anni per il suo primo ruolo da attrice | Voglio che la gente veda la sua gentilezza la sua sensibilità e la sua empatia

La figlia maggiore di Robbie Williams lancia la sua carriera di attrice con il suo primo ruolo nel film natalizio Tinsel Town. Per l'occasione, ha sfilato sul red carpet (insieme ai genitori). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Robbie Williams accompagna sul red carpet la figlia Teddy, 13 anni, per il suo primo ruolo da attrice: «Voglio che la gente veda la sua gentilezza, la sua sensibilità e la sua empatia»

Approfondisci con queste news

? ? di con arriva al Cinema Beltrade con un'anteprima speciale ? venerdì 6 dicembre ore 21.30 > in collegamento il regista insieme a Robbie Williams biglietti disponibili su DICE > link.dice.f - facebook.com Vai su Facebook

La figlia di Robbie Williams debutta sul red carpet: Teddy è icona fashion con le Mary Jane griffate - Teddy Williams, la figlia 13enne di Robbie Williams e Ayda Field, ha debuttato come attrice. Come scrive fanpage.it

Spettacolo Robbie Williams: la primogenita debutta come attrice a 13 anni - Teddy Williams esordisce al cinema nel film natalizio «Tinsel Town», accanto a Rebel Wilson e Kiefer Sutherland, accompagnata dai genitori sul red carpet. Segnala bluewin.ch

Robbie Williams: la primogenita debutta come attrice a 13 anni - Teddy Williams esordisce al cinema nel film natalizio 'Tinsel Town', accanto a Rebel Wilson e Kiefer Sutherland, accompagnata dai genitori sul red carpet. Scrive music-news.com