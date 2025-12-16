al consolato coreano a milano la premiazione della prima edizione di la letteratura coreana ti premia | federica coccioli vince per la miglior recensione del successo editoriale vorrei farla finita ma anche mangiare toppokki della scrittrice baek sehe

Al Consolato Coreano di Milano si è svolta la premiazione della prima edizione di “La letteratura coreana ti premia”, un evento dedicato alla narrativa coreana contemporanea. Federica Coccioli si è distinta vincendo il premio per la miglior recensione sul successo editoriale “Vorrei farla finita, ma anche mangiare toppokki” di Baek Sehe.

Il Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano premia i vincitori dell’iniziativa “La letteratura coreana ti premia”, una rassegna nazionale dedicata alla narrativa coreana contemporanea. Il progetto è nato per valorizzare e promuovere il dialogo culturale tra Italia e Corea attraverso. Milanotoday.it

