Prezioso per le emergenze neurologiche al Bufalini donato un sistema integrato per elettroencefalografia

Martedì 17 febbraio, un donatore ha consegnato un sistema integrato per l’elettroencefalografia all’ospedale Bufalini di Cesena, migliorando così l’assistenza nelle emergenze neurologiche. La cerimonia di ringraziamento ha visto la partecipazione di medici e rappresentanti della struttura sanitaria, che hanno sottolineato come questa attrezzatura permetterà diagnosi più rapide e precise. Il sistema, composto da una stazione ambulante e una portatile, sarà utilizzato nelle situazioni di emergenza, offrendo strumenti avanzati per monitorare l’attività cerebrale dei pazienti. La donazione è arrivata grazie a un privato che ha deciso di

L'Elettroencefalogramma (Eeg) è un esame che consente di registrare, attraverso elettrodi posti sul capo del paziente, l'attività elettrica cerebrale. Rappresenta l'esame di riferimento nell'ambito dell'epilettologia, fondamentale per la diagnosi, la classificazione e la gestione della terapia delle persone con epilessia. Inoltre, l'Eeg è uno strumento essenziale per la gestione delle emergenze neurologiche, il neuromonitoraggio dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e per la valutazione, anche prognostica, di diverse encefalopatie, sia acute che croniche, in tutte le fasce di età.